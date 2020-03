Auch die Stadtgemeinde Ternitz hat verschiedenste Maßnahmen getroffen, um Menschen, die besonders anfällig für das Coronavirus sind, helfen zu können. So gibt es seit Kurzem eine eigene Telefon-Helpine: 02630/38240 22. Hier können sich ältere Menschen und Personen, die besonders gefährdet sind, aber auch Menschen, die helfen möchten, während der Amtsstunden der Stadtgemeinde Ternitz melden. (Montag, Mittwoch, Donnerstag 8-15 Uhr, Dienstag 7-17.30 Uhr und Freitag 8-12 Uhr).

Lieferservice eingerichtet

Außerdem wurde in Kooperation mit dem Spar-Markt in der Watschingergasse 1 und den heimischen Taxiunternehmen Ida Björkhagen sowie Biggi's Taxi ein Lieferservice für dringend notwendige Einkäufe eingerichtet. Die Zustellung kostet 6,50 Euro bzw. ein Taxibon. Es wird ersucht, dieses Service nur ab einer gewissen Einkaufssumme in Anspruch zu nehmen. Die Lieferung erfolgt bis zur Haustüre. Kontakt: 02630/32171.

Der Postservice im Rathaus wurde geschlossen. Dringende Postgeschäfte können daher nur direkt am Hauptpostamt in der Ruedlstraße 10 (0800/010100) erledigt werden.

"Danke an alle, die jetzt mithelfen!"

Lob für die Maßnahmen der Stadtgemeinde gab es von der Ternitzer Ärzteschaft. "Die umfangreichen Maßnahmen der Stadtgemeinde Ternitz tragen erheblich dazu bei, die Ausbreitung des Coronavirus/COVID-19 effektiv zu verlangsamen“, so Doktor Christian Kager.

Großen Dank gibt es auch von der Spitze der Stadtregierung an all jene, die derzeit für das Wohl des Staates und dessen Bürger arbeiten. "Wir bedanken uns bei allen, die jetzt mithelfen diese größte Herausforderung in der 2. Republik zu meistern. Dazu zählen natürlich auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Lebensmittelgeschäften, in den Apotheken, die Polizei, unserer Rettungssanitäter, die Ärzte und das Pflegpersonal. Danke auch unseren Freiwilligen, wie die Mitglieder der Feuerwehren, die in ständiger Bereitschaft stehen", so Bürgermeister Rupert Dworak und dessen Vize Christian Samwald (beide SPÖ).