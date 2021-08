Das Angebot beim Bauernmarkt im Schulgarten in Grünbach sei vielfältig, betonen die Organisatoren in einer Aussendung. Mit dabei sind die Familien Stickler (Forellen vom Talbauer), Steurer (Landwirtschaft Am Gutenmann), Pölzelbauer (Wildgehege Hochberg), Gärtnerei Pfarrer (Obst und Gemüse in Grünbach), Burger (Schneebergland-Alpakaprodukte aus Schrattenbach), Heinrich (Imkereiprodukte), Sabine Maierhofer (Filztaschen), Bettina Gloggnitzer (Flechtwaren), Kathi und Elisabeth Auer (Dörrobst, Essig), Elisabeth Kallinger-Iser (Marmelade, Chutney), die Gemeinschaft der Bäuerinnen mit Mehlspeisen und Bauernbrot und der Bauernbund selbst.

Abseits dessen wird auch ein Rahmenprogramm geboten. Ab 11 Uhr spielt die „Grünbacher Musi“ zum Frühschoppen auf, weiters gibt es ganztägig Schätzspiele, Schauflechten und vieles mehr. Um 14 Uhr geht schließlich eine Trachtenmodeschau des Modehauses Leskovar über die Bühne.

Bei der Veranstaltung gilt die „3G“-Regel, bei Schlechtwetter wird sie in die Barbarahalle verlegt.