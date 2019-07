Der Unfall nahm seinen Lauf, als ein 20-Jähriger gegen 9.15 Uhr einen Gabelstapler nach rechts lenkte. Das spätere Opfer dürfte neben dem Arbeitsgerät gegangen sein und wurde bei der Drehung getroffen.

Der 17-Jährige fiel daraufhin zu Boden. Er wurde mit schweren Verletzungen durch "Christophorus 3" in das UKH Meidling nach Wien transportiert, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. In beiden Fällen wird das zuständige Arbeitsinspektorat in die Ermittlungen eingebunden.