Arzt, Musiker oder Autor? Hauptsache Leidenschaft! Jürgen Gerstmayer, seines Zeichens Allgemeinmediziner in Ternitz, frönt neben seiner Praxis der Musik und dem Schreiben über den Wolf.

Musikalische Bekanntheit erlangte er mit den Bands „The Brand New Barbarians (BNB)“ und „Prairie Lizards“. „BNB wurde Ende der 90er-Jahre von Mitgliedern der Funk-Rock-Formation BAHÖÖ mit der Absicht gegründet, alten Rhythm & Blues- und Rock-Klassikern mit dem rauen Charme einer reduzierten Gitarren/Schlagzeug-Instrumentierung neues Leben einzuhauchen.“ Seit ein paar Jahren sind die musikalischen Aktivitäten ein wenig auf Eis gelegt. „Aber aufgehört haben wir nicht“, so Gerstmayer.

Neues Bandprojekt in Vorbereitung

Die Band mit vielen Profis ist zurzeit anderswo musikalisch tätig. Es wird eine Bluesband geben – „The Swampsucker“. Geprobt wird schon seit Wochen und „Swampsucker“ werden sich im Herbst der Öffentlichkeit zeigen. „Wir testen uns als Support und dann schauen wir mal, wie es wird beziehungsweise klingt“, zeigt sich Gerstmayer optimistisch. Mit dabei sind seine jahrelangen Mitmusiker Tanja Pichler, Gerald „Futsch“ Furian, Roland Al-Shami, Georg Edlinger und Martin Wagner.

Auch als Autor hat sich Jürgen Gerstmayer einen Namen gemacht. Mit seinen Wolfs-Büchern mit der bewährten Eingreiftruppe um Max Silber, erschienen unter dem Namen Dr. G im Epubli-Verlag, „Da Wolf auf da Gstettn“ (2017), „Dämonen gibt’s net, oder?“ (2018) und „Die Bruderschaft der Schlange“ (2019). „Ich habe Geschichten geschrieben zum Lesen am Strand. Man liest das Buch in ein paar Stunden und die Geschichten sind nicht so kompliziert. Es sind Fortsetzungsgeschichten, man kann sie auch einzeln lesen“, so der Autor. Die Buchserie ist eine Quadrologie: Das vierte und letzte Buch inklusive Hörbuch wird im kommenden Herbst erscheinen. Höhepunkt bei seinen Lesungen sind die Wolf-Songs. Alles in allem, ein Hörgenuss. „In meiner Praxis würde nie jemand vermuten, ich sei ein Wolfsjäger. Tarnung ist meine wichtigste Waffe“, schmunzelt Dr. G.