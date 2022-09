Andreas Schönegger & Michael Riedl als SPÖ-Stadträte nominiert

Werbung Aboaktion NÖN abonnieren und Auto gewinnen oder mit Testabo Top-Preise abstauben

Mit dem Rückzug der beiden langjährigen SPÖ-Stadträte Andrea Reisenbauer und Franz Stix wurde innerhalb der Partei ein Generationenwechsel eingeleitet. Am 26. September stellen sich Andreas Schönegger und Michael Riedl bei der Gemeinderatssitzung der Stadtratswahl. Abseits dessen gibt es noch weitere Veränderungen unter den Gemeinderäten, denn Thomas Zwazl verlässt das Stadtparlament aus beruflichen Gründen.

Neue Zuständigkeiten

Die Agenden von Schulstadträtin Andrea Reisenbauer soll der bisherige Gemeinderat Michael Riedl übernehmen. Er leitete bereits den Schulausschuss und begleitete Reisenbauer in den letzten Monaten bei ihrer Arbeit als Stadträtin. Für das Stadtratsmandat von Franz Stix wurde Andreas Schönegger nominiert.

Er soll allerdings nicht die Sozial- und Kindergartenagenden übernehmen, sondern wird sich künftig den Wohnangelegenheiten widmen. Das Sozialresort geht an die bisherige Stadträtin Martina Klengl, die Kindergartenagenden übernimmt Jugendstadträtin Jeannine Schmid. "Sie ist als zweifache Mutter mit kleinen Kindern in diesem Fall die beste Ansprechpartnerin", so SPÖ-Fraktionsobmann und Finanzstadtrat Peter Spicker.

Thomas Zwazl tritt ebenfalls zurück

Mit dem Wechsel von Riedl und Schönegger in die Reihen der Stadträte müssen die Mandate der beiden SPÖ-Gemeinderäte neu besetzt werden. Für sie werden künftig Verena Dorner und Bernd Seitler im Stadtparlament Platz nehmen. Mit Thomas Zwazl verlässt außerdem ein weiterer SPÖ-Mandatar den Gemeinderat. "Er ist beruflich weltweit unterwegs. Das lässt sich leider nicht mehr vereinbaren", erklärt Fraktionsobmann Peter Spicker den Rücktritt. An seiner Stelle soll nun Bennet Wagner sitzen.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.