In ihrem Leben hat Monika Radax schon etliche Projekte umgesetzt. Jetzt steht das nächste an – ein Kunsthandwerksmarkt.

Nachdem sie ihre Praxis als Tierärztin geschlossen hatte, stellte sich Monika Radax hinter den Herd und begann, für Pensionisten zu kochen. Heute sind es bereits weit über hundert Personen, die sie mit ihren „kochenden Engeln“ in Ternitz beliefert.

Damit Radax aber nicht zu langweilig wird, hat sie nun mit ihrem Team eine weitere Idee verwirklicht: Den „afoch schee-Kunsthandwerksmarkt“. „Wir widmen uns unserem Hobby seit Jahren mit Leib und Seele und erreichen dadurch bereits eine Professionalität, die sich herzeigen lässt“, schmunzelt Radax.

Eröffnung am 18. Oktober

Aus diesem Grund hat sie kurzerhand ein ehemaliges Heurigenlokal einfach in einen markttauglichen Raum umfunktioniert. Eröffnet wird dieser übrigens diesen Donnerstag, 18. Oktober, 14 Uhr, in der Giessergasse 7b in Ternitz.