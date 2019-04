Politische Nachwehen gibt es nach der Gemeinderatssitzung vor zwei Wochen. In dieser wurde eine Resolution gegen die Schließung der Personenkassa in Ternitz beschlossen. ÖVP und FPÖ haben nicht mitgestimmt. In den Augen von SPÖ-Bürgermeister Rupert Dworak sei das ein Armutszeugnis. ÖVP-Landtagsabgeordneter Hermann Hauer kann diese Kritik aber nicht nachvollziehen.

NOEN, Archiv Hermann Hauer: „Die SPÖ Neunkirchen muss endlich mit den Unwahrheiten aufhören!“

„Es ist ein Skandal, dass die Mandatare der ÖVP und FPÖ, gesteuert von ihren Parteikreisen, vergessen haben, wer sie gewählt hat. Sie haben mit dieser Weigerung aller Ternitzer, alle Pendler und Bahnkunden und insbesondere jene Personen verraten und verkauft, die ihre Unterstützungsunterschriften geleistet haben“, findet SPÖ-Bürgermeister Rupert Dworak klare Worte zur Abstimmung der Resolution.

Genau diese weist ÖVP-Landtagsabgeordneter Hermann Hauer auf das Schärfste zurück. „Man muss hier die Kirche im Dorf lassen. Die ÖVP weist schon seit geschlagenen sechs Jahren auf die Schließung hin. Da kann man wirklich nicht sagen, dass wir die Pendler verraten!“, so Hauer. Er meint, dass seitens der Gemeinde zu wenige Informationen gekommen wären.