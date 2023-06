Besonderes Kunstgeschenk zum großen Jubiläum

Von Josef Wochseländer, dem ersten Bürgermeister Ternitz', bis zum heutigen Stadtchef Rupert Dworak (SPÖ). Weil die Stadt als solche heuer ihr 75-jähriges Jubiläum sowie 100 Jahre Gemeinde feiert, gestaltete Manfred Gaderer von jedem Bürgermeister ein Porträt. Erstmals zu sehen waren diese beim großen Festakt in der Stadthalle. Ab sofort sind die Werke - ein Geschenk von Manfred Gaderer - im Besitz der Stadtgemeinde.

„Dieses Geschenk zeugt von der tiefen Verbundenheit zwischen der Stadtgemeinde Ternitz und ihren ansässigen Künstlerinnen und Künstlern“, ist die Freude bei SPÖ-Kulturstadtrat Peter Spicker über dieses ganz besondere Präsent groß. Generell hätten Kunst und Kultur in Ternitz einen hohen Stellenwert, wie auch SPÖ-Bürgermeister Rupert Dworak betont: „Die unlängst erfolgte Eröffnung des Robert Hammerstiel-Museums in Ternitz hat den Ruf der Stadtgemeinde Ternitz als Kulturhotspot im südlichen Industrieviertel weiter gefestigt. Manfred Gaderer sei ein weiterer Beweis, dass künstlerisches Schaffen in Ternitz auf fruchtbaren Boden fallen würde.

Gaderer malt bereits seit vielen Jahren Porträts bekannter Persönlichkeiten, wie etwa Alice Schwarzer, Francis Bacon oder zuletzt eben alle Bürgermeister Ternitz'. Bei seinen Werken wendet er zwei verschiedene Techniken an: Fotoübermalungen oder Malereien auf Leinwand.