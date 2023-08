Bischof Alois Schwarz zu Gast im „Schwarzataler Dom“

Zeitgleich gab es aber eine weitere Premiere: Alle vier Pfarren der Stadtgemeinde - Ternitz, Pottschach, St. Johann und St. Lorenzen - zelebrierten erstmals eine gemeinsame Messe. „Danke an alle, die mitgeholfen haben, diese Messe zu gestalten. Ein besonderer Dank geht aber an Thomas Huber, der das Herz dieser Veranstaltung ist“, streute Pfarrleiter Wolfgang Fürtinger gleich zu Beginn der Messe dem Hauptorganisator Thomas Huber, Pfarrsekretär und ÖVP-Gemeinderat, verbal Rosen für die Organisation.

Seine Predigt stellte Alois Schwarz, Bischof der Diözese St. Pölten, unter das Motto „Voneinander lernen“. So wie Jesus von anderen Menschen gelernt habe, habe es auch die Stadtgemeinde Ternitz gemacht. „Es gab auch schwierige Phasen. Doch durch das Miteinander stehen wir heute hier“, so der Bischof. Ternitz habe ein großes Potenzial an Orientierung, Menschlichkeit und Lebenswürdigkeit, erklärte Schwarz.

Pfarrsekretär Thomas Huber bedankte sich wiederum für die gute Zusammenarbeit mit den Vereinen in der Stadt, aber auch der Politik, denn das sei nicht immer so gewesen. Zudem gab Huber einen Überblick über die aktuellen Geschehnisse. „Wir haben eine massive Energiewende eingeleitet“, verkündete er. So seien die Gaskessel und das Öl verschwunden, die Fernwärme gekommen. „Im September wird am Dach des Pfarrhofes eine Photovoltaik-Anlage gebaut“, so der Pfarrsekretär.

Erste Ideen kamen bei Pilgerreise

„Für uns war es ganz klar, dass wir unser Festjahr auch mit der christlichen Glaubensgemeinschaft begehen“, so SPÖ-Bürgermeister Rupert Dworak in seiner Rede. Die ersten Ideen zur Jubiläumsmesse seien dann auf einer gemeinsamen Pilgerreise mit Thomas Huber und SPÖ-Stadtrat Peter Spicker geboren worden. Auch er betonte die gute Zusammenarbeit zwischen Pfarre und Politik. „Wir hatten keine Sorge, dass wir für unsere Pfarrkindergärten keine Lösung finden“, sprach Dworak die Schließung der Pfarrkindergärten im Bezirk an. Zudem zeigte sich der Stadtchef froh darüber, dass man auch der Kunst im „Schwarzataler Dom“ Raum gibt - und zwar den Werken des verstorbenen Robert Hammerstiel, Ehrenbürger der Stadt.

Im Anschluss an die Messe wurde zum gemütlichen Beisammensein ins Pfarrheim geladen. Der 1. Ternitzer Musikverein sorgte dabei für die musikalische Unterhaltung. Als kleine Überraschung gab es dann noch eine Jubiläumstorte, die von Bischof Alois Schwarz höchstpersönlich angeschnitten wurde.