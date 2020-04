Anstatt einem persönlichen Blumengruß gibt es für die Jubilare derzeit einen Blumengutschein per Post.

"Um auch einen Blumengruß an unsere Jubilare zu übermitteln, haben wir 150 Gutscheine im Wert von je 30 Euro von unseren Ternitzer Gärtnereibetrieben angekauft, die wir dem Gratulationsschreiben neben den Kauf-Ternitz-Gutscheinen beilegen“, so Bürgermeister Rupert Dworak. „Damit halten wir nicht nur den Blumengruß der Heimatstadt aufrecht, sondern unterstützen auch unsere Gärtner in dieser schwierigen Zeit“.