Am 2. Juli geht im Bundesoberstufenrealgymnasium (BORG) Ternitz eine Ära zu Ende. Dessen Direktor Roman Ehold verabschiedet sich in den Ruhestand. Mit der NÖN sprach er zum Abschluss über seine Schulnoten und welchen Traum er sich in der Pension erfüllen möchte.

NÖN: Sind Sie Falco-Fan?

Roman Ehold: Jein, mir hat die Musik von Falco gefallen, aber ein Fan bin ich eigentlich nicht.

Da gibt es ja das Lied „Nie mehr Schule“. Welche Bedeutung hat dieser Titel für Sie?

Ehold: Dieses Lied hat mir eigentlich nie besonders gut gefallen. Das Lied war so ein bisschen nach dem Motto: Jetzt sind wird das endlich los und ich wurde in etwas hineingezwängt, das mir nicht gefallen hat. Dieses lebenslange Lernen wird hier eigentlich ein bisschen verleugnet. Die Schule kann auch angenehm sein.

Wie waren Ihre Noten als Schüler?

Ehold: Das war ein Auf und Ab. Ich würde mich auch zu jenen Schülern zählen, die dann gelernt haben, wenn es um etwas gegangen ist.

Sie haben sich dazu entschieden, auch Ihr Berufsleben in der Schule zu verbringen. War das schon immer klar für Sie?

Ehold: So in der siebenten, achten Klasse ist es mir dann klar geworden, da hatte ich einige Lehrer, die eine Vorbildwirkung hatten. Unter anderem meinen direkten Vorgänger, der dieselben Gegenstände hatte. Er hat zu diesem Zeitpunkt schon gesagt, dass er wieder nach Tirol zurückgehen würde. Und die Motivation, Mathematik und Darstellende Geometrie zu studieren, war sehr groß.

Konnten Sie all Ihre Vorhaben für das BORG umsetzen?

Ehold: Die meisten Sachen konnte man auf jeden Fall umsetzen. Zum Start waren es die Schulformen. Zuerst der naturwissenschaftliche Zweig und dann der Kunstzweig, mit dem wir auch bekannt geworden sind. Der letzte Schritt mit dem Sportzweig hat sich auch ganz gut etabliert. Rückblickend sind die Schwierigkeiten eher die beengten Verhältnisse, vor allem für den Sportzweig, wenn man die Situation mit der Turnhalle betrachtet. Aber im Großen und Ganzen ist alles so in Erfüllung gegangen, wie man sich das vorgestellt hat.

Wie hat sich die Schule aus Ihrer Sicht in den letzten Jahren verändert?

Ehold: Die ersten Jahre waren wichtig, um bekannt zu werden. Wir haben dann durch Theater, Musical und Tanz eine gewisse Bekanntheit erreicht. Das hat sich regionsmäßig bis Baden entwickelt. Jetzt haben wir leider seit einem Jahr, ich will nicht sagen einen Stillstand – aber wenn man das nicht bieten kann, was die Schule bekannt macht, dann muss man wieder schauen, dass man in den nächsten ein bis zwei Jahren den Bekanntheitsgrad erreicht, den man schon hatte.

Was waren Sie lieber: Lehrer oder Direktor?

Ehold: Als Lehrer war es schön, gleich wieder nach Neunkirchen zurückkehren zu können. Dort durfte ich schnell bei der Schulentwicklung mithelfen. Wir haben damals viele Entwicklungen gemacht, die nachhaltig waren. Der nächste große Versuch war die Realklasse in Ternitz, die ich betreuen durfte. Das war damals schon ein großer Schritt und das habe ich auch gerne gemacht. Das war das erste Mal, dass ich etwas übergreifend machen konnte. Und dann gab es schon die Möglichkeiten, bei der Gründung des BORG mitzuwirken. Und dann hieß es eben nicht nur mitwirken, sondern auch Verantwortung übernehmen. Direktor war ich zur meisten Zeit auch gerne, da hat es aber auch immer Höhen und Tiefen gegeben.

Wann wird über Ihre Nachfolge entschieden?

Ehold: Administratorin Sabine Tullits wird interimsmäßig betraut und dann wird die Stelle ausgeschrieben. Wie lange das dauert, kann ich nicht sagen.

Wohin wird Sie Ihre Pension führen?

Ehold: Vor zwei Jahren hätte ich wahrscheinlich anders geantwortet (lacht). Wir werden einmal schauen, wie es mit Urlaubsreisen aussieht. Ich muss jetzt nicht mehr im Juli oder August verreisen. Wir haben immer gerne durchaus auch weite Reisen gemacht und versucht, dort Land und Leute kennenzulernen. Das ist jetzt etwas, dass in den nächsten zwei, drei Jahren nicht möglich sein wird. Mein Traum wäre es gewesen, gleich im Herbst die Karibik mit einer Kreuzfahrt kennenzulernen.