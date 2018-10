Es war wohl die Bergtour seines Lebens. SPÖ-Bürgermeister Rupert Dworak machte sich Ende September mit Freunden nach Afrika auf, um dort den Kilimandscharo zu besteigen (die NÖN berichtete).

Vergangenen Sonntag lag dann der anstrengendste, aber zugleich auch aufregendste Abschnitt vor dem Ternitzer – der Gipfel, der sich auf unglaublichen 5.895 Metern befindet.

Bilder des Aufstiegs gibt es aber noch keine, denn die Internetverbindung ist auf über 5.000 Metern Seehöhe nicht wirklich vorhanden. Lediglich in den Lodges, in denen die Wanderer übernachteten, konnte Dworak seiner Gattin Andrea kurze Nachrichten via WhatsApp schicken.

