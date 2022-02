Christina Kiesler: Vom Musical bis „SOKO Donau“

„Man muss immer nach den Sternen greifen. Ich liebe es, auf der Bühne zu stehen. Vielleicht werde ich mal ein Rockstar“, zeigt sich Christina „Nena“ Kiesler selbstbewusst. Die vielseitige Künstlerin, 1992 in Neunkirchen geboren, wollte als Kind Automechanikerin werden.

Nach Absolvierung der Matura im Bundesoberstufenrealgymnasium in Ternitz mit Schwerpunkt Kunst, bemerkte Kiesler bald, welchen Weg sie in ihrem Leben gehen will. „Große Unterstützung bekamen wir von Heinz Kerschbaumer, der viele gute Inputs gesät hat. Er hatte einen großen Anteil daran, dass ich letztendlich die künstlerische Laufbahn eingeschlagen habe“, erinnert sich die Künstlerin.

Von 2011 bis 2014 absolvierte sie die Ausbildung an der Elfriede-Ott-Schauspielschule mit paritätischer Bühnenreifeprüfung. Erste Engagements folgten im Stadttheater Mödling, dem Wiener Theater Scala und im „Theater der Jugend“. Dazwischen spielte Kiesler von 2015 bis 2017 freie Projekte in Form von Musikdokumentationstheater über den Partisanen Sepp Filz und Widerstandskämpfer Richard Zach. „Vor einigen Jahren hatte ich Lust, mit eigenen Projekten in der Kleinkunstszene mitzumischen.“

Aktuell arbeitet das Multitalent mit ihrer Band am Musikkabarett „Satisfaktion“. „Da spielen wir Eigenkompositionen und Lieder quer durchs Gemüsebeet. Die Lieder werden dabei ‚eingewienert‘. Bei Musikkabarett hat das viel mit Spielen und Performen zu tun. Mit Musik kann man sich super ausdrücken. Ich nutze Musik wie eine zweite Sprache“, meint die junge Künstlerin. Die Premiere findet am 25. und 26. Februar im Fortuna Kino in Wien statt. Karten gibt es unter satisfaktion@gmx.at. Ein Auftritt in ihrer Heimatstadt Ternitz ist ebenfalls in Planung.

Letzten Sommer spielte Christina Kiesler erfolgreich beim Märchensommer Graz im Kindermusical die Rolle des Peter Pan. Heuer „taucht“ sie in die Tiefe der Meere und erlebt mit der „Kleinen Meerjungfrau“ aufregende Abenteuer. „Wenn ich Kindertheater oder –musical spiele und dabei sehe, wie dich die Kinder anstrahlen, da merkt man, welche Energie da rüber schwingt. Das möchte ich nicht missen.“

In ihrer Freizeit ist Kiesler begeisterte Fußballerin. „Ich spiele seit meinem zwölften Lebensjahr. Ich habe in Gloggnitz begonnen und kicke jetzt bei Dynamo Donau.“

