Computerkurs: Senioren lernen von Jugendlichen

In Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde, dem Verein Seniorenbetreuung 65plus sowie dem BORG Ternitz werden einmal mehr Kurse am Computer für die ältere Bevölkerung angeboten. Dabei schlüpfen die Schülerinnen und Schüler in die Rolle der Lehrkräfte und erklären den Seniorinnen und Senioren die digitale Welt.

Die nächsten Kurse werden voraussichtlich im Oktober von Seniorenombudsmann Josef Rottensteiner und dem BORG-Professor Matthias Berl fixiert. Voranmeldungen dafür werden aber bereits schon jetzt gerne entgegengenommen. Insgesamt werden drei Einheiten zu je zwei Stunden stattfinden. Die Kosten dafür liegen bei 60 Euro.

Organisator Josef Rottensteiner freut sich, dass sowohl die Senioren als auch die Jugendlichen von dem Kurs profitieren: „Die Schülerinnen und Schüler lernen die Schulsituation aus der anderen Perspektive kennen und lernen dabei auch, ihr in der Schule und privat erlerntes Wissen an andere Menschen weiterzugeben.“