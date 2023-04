Das Wandern ist des Hirschlers Lust

Das Wandern entlang von Küsten ist für Herbert Hirschler eine große Leidenschaft. Zwei Mal war er deshalb schon am Jakobsweg unterwegs und verarbeitete seine Erlebnisse in Büchern. Am 21. April steigt der St. Johanner erneut in den Flieger. Dieses Mal geht es nach Faro in Portugal.

In 30 Tagen will er von dort aus über die Algarveküste nach Lissabon und dann weiter nach Fatima wandern. Seine Wanderung startet Hirschler an der portugiesisch-spanischen Grenze in Vila Real de Santo António. Von dort aus geht es über Faro und die Algarveküste auf die Rota Vicentina und den Fishermen Trail bis nach Fatima. Ein Vorhaben, das Hirschler selbst als „etwas herausfordernd“ beschreibt, denn: „Ich muss jeden Tag marschieren, um meine geplante Strecke einzuhalten.“ Denn schließlich liegen rund 700 Kilometer vor ihm.

Das Wandern entlang der Küsten Portugals wurde für Hirschler zur Leidenschaft. Foto: Herbert Hirschler

Druck wolle sich Hirschler aber keinen machen. „Ich hoffe, dass alles wieder so sein wird wie bei meinen letzten beiden Jakobswegen“, so der St. Johanner. Auch wenn er damals nach seinen Etappen am Abend nicht mehr recht wusste, was ihm denn nicht wehtue. „Aber am nächsten Tag war fast alles wieder gut“, muss er im Nachhinein schmunzeln.

Zur Reise inspiriert wurde Hirschler übrigens von Anna Chantal, dem „Engel der portugiesischen Jakobswege“, wie er sie beschreibt. Chantal sitzt im Rollstuhl und hat nur noch auf einem Auge eine Sehkraft von 20 Prozent. Aber: Sie hat alle portugiesischen und viele spanische Jakobswege zurückgelegt. Hirschler bekam von ihr bereits zahlreiche Tipps, auch für die bevorstehende Reise. Und für eines seiner Bücher schrieb sie sogar ein Vorwort.

Ob aus der Wanderung vom Süden Portugals nach Fatima ein weiteres Buch wird, kann der St. Johanner noch nicht sagen. Denn auch seine beiden anderen Bücher seien nicht geplant gewesen. „Schau‘ ma amoi, was sich ergibt“, sagt Hirschler. Dass sein Werk „Himmel, Herrgott, Portugal“ für viele Pilger zur Standardlektüre geworden ist, freue ihn sehr. Besonders, wenn es dann auch noch Fotos und Rückmeldungen gibt.

