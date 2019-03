Nach wie vor geteilte Meinungen gibt es zum geplanten Kulturzentrum in der Ruedlstraße. Die Pläne des Neubaus liegen bereits auf der Gemeinde auf und entsprechen auch allen Baurichtlinien. Die Ternitzer FPÖ ist mit dem Projekt aber dennoch nicht glücklich und versteht zudem nicht, warum SPÖ-Bürgermeister Rupert Dworak in dieser Causa nicht schon früher gehandelt hat.

Hier soll das neue Kulturzentrum des Albanischen Kulturvereins entstehen. | Tanja Barta

Konkret steckt hinter dem Projekt ein Albanischer Kulturverein, der momentan einen Sitz in Pottschach und einen in der Gfiederstraße hat. Da der Platz aber nun zu eng wurde, hat sich der Verein nach einem neuen, gemeinsamen Standort umgesehen – und diesen auch gefunden.

„Es ist nicht so, dass ich gegen ihren Glauben bin. Bei uns herrscht ja Glaubensfreiheit!“ Michael Reiter, FPÖ-Gemeinderat

ÖVP-Stadtrat Karl Pölzelbauer hat die aktuellen Pläne des Zentrums noch nicht gesehen. | Archiv

In der Ruedlstraße – mitten in einem Siedlungsgebiet – soll ein Kulturzentrum mit Veranstaltungsraum, Kaffeehaus sowie Gebetsraum entstehen. Vor zwei Jahren wurden bereits die ersten Pläne auf den Tisch gelegt (die NÖN berichtete). Schon damals wurde gegen das Projekt mobil gemacht.

Und heute sei es laut FPÖ nicht anders: „Wenn es dort große Feiern gibt, kommt es sicher zu einer hohen Lärmbelästigung und es wird auch sicher ein großes Parkplatzproblem geben“, können Stadtrat Erwin Scherz und Mandatar Michael Reiter dem Neubau nicht viel abgewinnen. Außerdem sei ein Gebetsraum für sie ganz klar eine Moschee. „Es ist nicht so, dass ich gegen ihren Glauben bin. Bei uns in Österreich herrscht Glaubensfreiheit. Aber es wäre gegen meine Linie, wenn ich jetzt sagen würde, dass ich froh über eine Moschee in Ternitz bin“, so FPÖ-Gemeinderat Reiter.

Abgeordneter Rupert Dworak: „Nachfolge muss aus dem Bezirk Neunkirchen sein!“ | Gemeinde

Er und Stadtrat Scherz fordern nun von SPÖ-Bürgermeister Rupert Dworak sein Versprechen, dass er vor zwei Jahren gegeben hat, wahr zu machen.

"Sorgen ernst nehmen"

Damals sagte der Stadtchef wörtlich gegenüber der Tageszeitung „Die Presse“:

„Wenn es zu einer Einreichung des Plans kommt, lassen wir den Vereinsvorstand und die Mitgliederlisten vom Verfassungsschutz prüfen. Wir müssen die Sorgen der Bürger ernst nehmen.“

FPÖ-Stadtrat Erwin Scherz: „Es kommt sicher zu Lärm- und Parkplatzproblemen!“ | Archiv

Außerdem bekritteln Scherz und Reiter, dass in den letzten beiden Jahren niemand mit dem Verein über einen vorteilhafteren Standort gesprochen habe. „Wenn Herr Gemeinderat Reiter mit dem Verein reden hätte wollen, um ihn für einen anderen Bauplatz zu begeistern, warum hat er es nicht getan? Ich hätte kein anderes Grundstück zum Tausch anbieten können. Für den Verfassungsschutz ist der FPÖ-Innenminister Kickl zuständig, da kann der Herr Gemeinderat ja gerne nachfragen“, will Dworak zu dem Thema nichts mehr sagen.

Infoveranstaltung durchgeführt

Bürgerlisten-Mandatarin Anna Spies findet, dass das Kulturzentrum zu Integration beiträgt. | Archiv

2016 wurde von den damaligen Grünen, heute Bürgerliste, eine Info-Veranstaltung mit Anrainern und dem Verein durchgeführt.

„Da wurden genau diese Punkte wie Parkplatzprobleme und Lärm besprochen und eigentlich auch zur Zufriedenheit aller beantwortet“, so Bürgerlisten-Gemeinderätin Anna Spies.

Außerdem trägt es für sie zur Integration bei, dass das Kulturzentrum nicht am Stadtrand, sondern mitten in der Stadt gebaut werden soll.

NEOS-Gemeiderat Ilhami Bozkurt kennt das neue Konzept des Kulturvereins noch nicht. | Archiv

Noch nicht viel dazu sagen können die ÖVP sowie die NEOS. „Die aktuellen Pläne wurden uns noch nicht präsentiert“, so ÖVP-Stadtrat Karl Pölzelbauer. Auch NEOS-Mandatar Ilhami Bozkurt hat bis heute kein Konzept gesehen.