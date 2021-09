Eine ganze Stadt jubelte mit Judoka Michaela Polleres .

Bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio holte sie Silber und katapultierte sich damit an die Spitze im weltweiten Judosport. Um diese Leistung zu ehren, lud man in Ternitz zum Festakt, der ganz im Zeichen von Michi Polleres stand, ein.