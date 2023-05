Exklusiv: Erste Blicke der NÖN in das neue Hammerstiel-Museum

Man ist geneigt zu sagen „klein aber fein“. Dennoch ist ersteres treffend, denn auf über 50 Quadratmetern an Museumsfläche konzentriert sich hier das Leben und Werk des großen internationalen Ternitzer Künstlers Robert Hammerstiel (1933-2020).

Betritt man das Hammerstiel-Museum, kommt man in den Eingangsbereich, fallen einem gleich die in typischen Hammerstiel-Stil gemalten Original-Türen aus seinem Atelier auf. Ein paar Schritte weiter steht man im Hauptraum des Museums, wo sein Atelier fast 1:1 ausgestellt ist. Da finden sich Gegenstände, die er im Atelier um sich hatte - wie Staffelei, Malutensilien, Langspielplatten und CDs. „Da wurde bewusst die Balance gehalten, damit nicht zu über interpretiert wird, sondern dass es ein authentisches Bild abgibt und dass die Seele auch in diesen Raum hineinkommt“, so Sohn Robert F. Hammerstiel, für den es wichtig ist, dass im Hauptraum des Museums sich diese Atmosphäre widerspiegelt.

Einen Großteil der Bilder kann man in Ausstellungen, unter anderen in der Albertina und Leopold Museum, sehen. Weitere zwei Nebenräume wurden für eine kleine, reduzierte, nüchterne Präsentation seiner Bilder benützt, die sich zurückhält mit einer Art Atelier-Interpretation. Dazu gibt es genügend Dokumentationsmaterial - Filme, biografische Daten und diverse Informationen zu seinem Leben und Schaffen. In größeren Abständen plant man die Auswechselung der ausgestellten Gemälde. Wieviel Werke Robert Hammerstiel in seinem Leben schuf, kann nur geschätzt werden. „Es sind sicher über 10.000 Gemälde, Grafiken und Holzschnitte, die mein Vater geschaffen hat“, schätzt Sohn Robert F. Hammerstiel.

„Die Gesamtkosten für das Projekt werden sich auf knappe 100.000 Euro belaufen. Ein Zuschuss von 50.000 Euro wird vom Land NÖ zur Verfügung gestellt und 10.000 Euro von der Wiener Städtischen Versicherung. Die Differenz übernimmt die Stadtgemeinde Ternitz“, so Stadtrat Peter Spicker.

