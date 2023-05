Exklusiver Einblick in neue Wohnprojekte

Das Interesse war groß, als die Raiffeisenbank Neunkirchen zur Präsentation zweier ganz besonderer Bauprojekte einlud. In Ternitz wollen die Firmen „Art.Home“ und „SOHO“ nachhaltigen und energiesparenden Wohnraum schaffen.

Projekt Nummer eins wird von der Firma „Art.Home“ am Schwarzaweg 8 umgesetzt. Konkret werden hier zehn Eigentumswohnungen mit zwei bis drei Zimmern gebaut. Diese verfügen über eine Fläche zwischen 47 bis 70 Quadratmetern. Jede Einheit verfügt über einen eigenen Garten sowie einen Parkplatz. Das absolute Highlight: Der Blick auf den Schneeberg. Die Wohnungen sollen bis September/Oktober fertiggestellt sein.

Spatenstich Nummer zwei soll in der Rohrbacherstraße 22 erfolgen. Hier möchte die Firma „SOHO“ sechs individuell gestaltete Häuser mit einer Wohnfläche von 100 bis 153 Quadratmeter errichten. Jedes der Häuser wird über einen Garten, eine Terrasse sowie einen Parkplatz verfügen. Die neuen Besitzer sollen Ende des Jahres die Schlüssel bekommen.

Beide Anlagen sollen möglichst energieeffizient sein. So werden diese in einer massiven Bauweise errichtet sowie mit einer Wärmepumpe ausgestattet. „Die Lage verbindet Urbanität mit der umliegenden Natur und bietet so Lebensqualität pur“, so Birgit Ehold von Raiffeisen Immobilien.

