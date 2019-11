Bereits seit Jahren wird an einem Fachhochschullehrgang in Ternitz herumgetüftelt. In den letzten Monaten wurden die Pläne dann bereits immer konkreter. Partner wurden gesucht, Räumlichkeiten wie das Herrenhaus oder Gymnasium für die Studierenden ins Auge gefasst. Doch nun muss die SPÖ einen Dämpfer auf Landesebene einstecken. Ein Resolutionsantrag bezüglich eines Fachhochschullehrgangs in der Stadtgemeinde, eingebracht von SPÖ-Landtagsabgeordneter Kathrin Schindele, wurde von ÖVP, FPÖ und NEOS abgelehnt.

Erstes Konzept im Dezember

„Da sieht man wieder einmal, dass die ÖVP, FPÖ und NEOS keine guten Partner sind“, kritisiert SPÖ-Bürgermeister und Ex-Landtagsabgeordneter Rupert Dworak. Er ist verärgert über den Ausgang des Antrages, denn das FH-Konzept für Ternitz würde auch der neuen Hochschulstrategie, die vom Land ausgehe, entsprechen. Unterkriegen lassen wolle man sich aber dennoch nicht: „Wir machen trotzdem weiter. Wer mich kennt, der weiß, dass ich hartnäckig bin“, so der Stadtchef. Im Dezember wird ein erstes Konzept vorgestellt, danach wolle man weiter über die Pläne diskutieren.

Auf Stadtebene fordern ÖVP als auch FPÖ mehr Informationsfluss seitens der SPÖ. „Beide Projekte ohne Vordiskussionen im Landtag, kein Landtagsausschuss wurde darüber im Vorfeld informiert – also nichts anderes als ein roter Hüftschuss für Wahlkämpfe“, so ÖVP-Gemeinderat Franz Fidler. FPÖ-Stadtrat Erwin Scherz fordert hingegen auch mehr Zusammenarbeit: „Wir wollen eine gemeinsame Vorgangsweise sowie objektive und wahrheitsgetreue Informationen!“ Die NEOS Ternitz wollen, auch wenn der Landtagsklub dagegen stimmte, weiterhin an der Idee „Fachhochschullehrgang“ festhalten. „Wir haben uns schon immer dafür eingesetzt“, so NEOS-Gemeinderat Ilhami Bozkurt zur NÖN Neunkirchen.

Ebenfalls mehr Informationen zum Projekt hätte man sich auf Landesebene erwartet. Deshalb hätte man den Antrag auch abgelehnt, heißt es von ÖVP und FPÖ. „Niemand hat Interesse daran, der Stadtgemeinde Ternitz zu schaden. Anstelle von ‚Showträgern‘ wären ausschließlich objektive und wahrheitsgetreue Informationen von Kollegen Samwald (SPÖ-Landtagsabgeordneter und Ternitz‘ Vizebürgermeister, Anm. d. Red.) und SPÖ-Bürgermeister Dworak zum aktuellen Stand des Projektes wünschenswert“, so ÖVP-Landtagsabgeordneter Hermann Hauer.

Zu wenig Information gab es auch in den Augen von FPÖ-Abgeordnetem Jürgen Handler. Er sei zwar dafür, dass neue Bildungsangebote geschaffen werden, dennoch sei dieses Thema ein „sehr komplexes, bei dem man auch das Bildungsministerium einbinden muss!“