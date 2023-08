Finanzielles Hilfspaket für den Schulstart

Nur noch wenige Tage, dann geht das Schuljahr in Niederösterreich wieder los. Die Einkaufslisten dafür sind bei vielen Kindern und Jugendlichen sehr lang, die finanzielle Belastung für deren Eltern groß. Um abseits des blau-gelben Schulstartgeldes helfen zu können, gibt es für alle Ternitzer Schüler eine weitere finanzielle Unterstützung.

So werden alle Kinder und Jugendlichen in den Pflichtschulen einen 50 Euro-Gutschein des Papierfachhändlers Scherz-Koglbauer erhalten. Jene Familien, die in die Richtlinien des Fonds für soziale Härtefälle fallen, können darüber hinaus einen weiteren 50 Euro-Gutschein beantragen oder die Hortkosten ihrer Kinder um diesen Betrag gutschreiben lassen.

Da ein Startpaket für den Schulbeginn rund 300 Euro kostet, „finanziert die Stadtgemeinde seit Jahrzehnten eine kostenlose Erstausstattung für alle Schülerinnen und Schüler mit Heften für alle Gegenstände und Bastelmaterialien, damit der Schulbeginn für alle Familien leistbar bleibt“, informieren Schulstadtrat Michael Riedl und Sozialstadträtin Martina Klengl (beide SPÖ).