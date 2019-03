Alles andere als Langeweile erwartet die Zuschauer bei der nächsten Gemeinderatssitzung am Montag, 25. März, nach Redaktionsschluss, in Ternitz. Bei noch nicht allen Oppositionsparteien ist klar, ob sie dem Rechnungsabschluss, der ein Plus aufweist, zustimmen werden.

Archiv ÖVP-Stadtrat Karl Pölzelbauer setzt sich für eine Verkehrsverhandlung ein.

Eine Partei ist sich aber bereits einig, die ÖVP. Einige Diskussionspunkte gibt es für Stadtrat Karl Pölzelbauer aber dennoch: „Nach ersten Prüfungen wird jedenfalls klar, dass durch die gute Wirtschaftslage weit höhere, offenbar nicht erwartbare Finanzausgleichsmittel von Bund und Land zugeflossen sind, die das Wirtschaften massiv erleichtern. Zudem wurden budgetierte Großvorhaben einfach nicht umgesetzt und liegen in den Rücklagen!“ Außerdem will die ÖVP noch die Themen „Waldfriedhof“ und Personenkassa am Bahnhof – beide wurden stillgelegt – diskutieren. So will die Volkspartei, dass unter anderem innerhalb des Stadtfriedhofs Flächen geschaffen werden, die eine Naturbestattung, so wie es am Waldfriedhof möglich war, zulassen.

Archiv Bürgerlisten-Mandatarin Anna Spies findet, dass das Kulturzentrum zu Integration beiträgt.

Während die ÖVP und auch die FPÖ ihre Zustimmung zum Rechnungsabschluss geben werden, ist das bei Bürgerlisten-Gemeinderätin Anna Spies noch nicht ganz klar.

privat FPÖ-Stadtrat Erwin Scherz und seine Fraktion stimmen dem Rechnungsabschluss zu.

„Es wird noch über einige Punkte des Rechnungsabschlusses von unserer Seite Fragen geben, von den Antworten wird dann unsere Zustimmung abhängen. Grundsätzlich scheint der Rechnungsabschluss aber in Ordnung zu sein“, meint Spies. Dringlichkeitsantrag wird es von ihrer Seite sowie von der FPÖ keinen geben.