Alle Jahre wieder lädt Andre Tanzer in Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde Ternitz auf den Petersberg zum Kirtag ein. Dieses Jahr geht es von 28. Juni bis 7. Juli rund.

Eröffnet wird der Kirtag traditionell mit dem Klangfeuerwerk am 28. Juni. Sonntags lädt dann SPÖ-Stadtchef Rupert Dworak zum Bürgermeister-Frühschoppen ein. Am Montag, 1. Juli, gibt es zwar kein Rahmenprogramm, der Vergnügungspark hat aber geöffnet. Am Dienstag, 2. Juli, gibt es für Klein und Groß mit der Leistungsschau der Blaulichtorganisationen ein großes Highlight.

Eine Neuigkeit im heurigen Jahr freut Andre Tanzer besonders: „Heuer muss für keine Veranstaltung Eintritt bezahlt werden!“