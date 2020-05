"Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir genügend Platz für alle Pfarrmitglieder, aber auch pfarrübergreifend, anbieten können", freut sich ÖVP-Gemeinderat und Pfarrgemeinderat Thomas Huber. Die Kirche hat eine Fläche von 1.500 m² und bietet somit Platz für 150 Gläubige. "Wir laden also alle ein, die in Ruhe und Sicherheit unsere Gottesdienste mitfeiern wollen", so der Pfarrgemeinderat.

Wann werden Gottesdienste gefeiert?