Zwei Monate lang einen Bienenstock im eigenen Garten stehen haben und danach mit rund fünf Kilo Honig wieder nach Hause kommen. Das Lagerhaus in Ternitz macht genau das möglich. Bereits im Vorjahr gab es diese eher außergewöhnliche Aktion, die aber viel Anklang fand. „Im letzten Jahr haben wir insgesamt 37 Bienenstöcke vermietet“, ist Lagerhaus-Leiter Walter Bock stolz.

Doch wie funktioniert die Bienenstock-Miete eigentlich? Bevor es los geht, müssen sich alle Interessierten unter www.kostbarmacher.at/bienen online registrieren und einen Bienenstock reservieren. Zudem muss die Miete, 265 Euro, noch vor der Abholung der Stöcke direkt im Lagerhaus bezahlt werden. Am 9. Mai, 8 Uhr, werden die Bienenstöcke von Imker Bernhard Mayerhofer, nach einer kurzen Einschulung an alle Mieter übergeben. Zurückgebracht werden die Stöcke dann wieder am 6. Juli, 7 Uhr, im Lagerhaus Ternitz. Vor Ort wird der Bienenstock entdeckelt, die Honig geschleudert und abgefüllt. Die Wartezeit wird mit einem Imkerfrühstück verkürzt.