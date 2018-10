Auch die SPÖ Niederösterreich hat sich ihre Gedanken zur bevorstehenden EU-Wahl im kommenden Jahr gemacht. Für den Bezirk Neunkirchen wird Jungmama und Stadträtin Jeannine Schmid auf Listenplatz vier ins Rennen gehen.

Bereits seit einigen Jahren engagiert sich die 28-Jährige in der Kommunalpolitik, sitzt für die Sozialdemokraten sogar als Stadträtin im Ternitzer Gemeinderat. Jetzt geht es für Schmid aber über die Stadt- und Bezirksgrenzen hinaus. Sie hat sich für die Europawahl 2019 aufstellen lassen.

„Ich bin gefragt worden, da sie ein junges Team bilden wollten und ich habe dann sofort ,Ja‘ gesagt! Und das geht sogar mit Baby“, schmunzelt die Politikerin. Ihr liegen vor allem die Themen soziale Gerechtigkeit sowie ein friedliches Europa am Herzen. „Zudem will ich auch wieder junge Wählerinnen und Wähler ansprechen und ihnen ihr Wahlrecht ins Bewusstsein rufen und zeigen, was sie mit ihrer Stimme bewegen können“, erzählt sie weiter.

An erster Stelle der Niederösterreichliste steht der Landtagsabgeordnete Günther Sidl aus dem Bezirk Melk. Er hat bei dieser Wahl die größte Chance aus NÖ, ins Europaparlament einzuziehen. Siehe auch Landesteil!