Es war ein überraschender Abgang von SPÖ-Gemeinderat Manuel Maier. Aus „persönlichen Gründen“, wie Stadtchef Rupert Dworak (SPÖ) sagte, zog sich der Raglitzer komplett aus der Politik zurück. Seinen Platz wird nun eine Frau einnehmen.

Genauer gesagt ist die Rede von Petra Kargl. Sie arbeitet schon seit Jahren im Servicebüro der SPÖ-Bezirksgeschäftsstelle.

„Ich engagiere mich für unsere Gemeinderäte im Bezirk. Für Ternitz hat mich unser Bürgermeister motiviert, für meinen Ortsteil Raglitz in den Gemeinderat zu gehen“, wagt Kargl nun den Schritt in die Gemeindepolitik. Sie möchte sich als SPÖ-Mandatarin vor allem im sozialen Bereich engagieren.

„Mein Hauptaugenmerk wird in der Betreuung unseres Ortsteils liegen. Ich möchte für unsere Gemeindebürger ein Sprachrohr in die Gemeindestube sein und mich um berechtigte Anliegen kümmern. Auch Kritik, wenn etwas nicht funktioniert, nehme ich gerne an“, will Kargl für „ihr“ Raglitz in den kommenden Jahren etwas bewegen.