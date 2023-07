Kids haben bei Spielplatzgestaltung in Platanenstraße das Sagen

Seit einigen Monaten beschäftigen sich die Kinder des Mittelschul-Horts in Pottschach bereits mit einem ganz besonderen Projekt: Der Gestaltung eines Spielbereichs in der Platanenstraße. Zunächst starteten die Kinder ein Brainstorming, um die besten Ideen zu sammeln. Auch eine Erkundung direkt am Gelände, wo die Kinder selbst abmessen durften, fehlte nicht.

Mit der Unterstützung von Hort-Leiterin Corinna Doppler und ihrem Hort-Team haben die Kinder im Anschluss fleißig gebastelt, um ihre Vorstellungen auch visualisieren zu können. In kleinen Gruppen arbeitete man an den unterschiedlichsten Versionen, die Ergebnisse konnten dann von Schulkollegen und Eltern begutachtet werden. Der endgültige Plan entstand mit fachlicher Unterstützung des Bauamtsleiters der Stadtgemeinde Ternitz, Michael Schechl. Er war es dann auch, der den Startschuss für die Umsetzungsarbeiten gab.

Finanzielle Unterstützung gab es vom Team der Stadterneuerung (STERN), die sich für die Beteiligung der Kinder und des Hort-Teams bedankt. „Wir freuen uns, dass die Stadtgemeinde Ternitz so engagierte sowie kreative Kinder und Jugendliche hat. Dieses Potenzial gilt es zu nutzen und zu fördern!“, so STERN-Beauftragter, Jugend-Gemeinderat Erik Hofer und Jugend-Stadträtin Jeannine Schmid (beide SPÖ).

Zur Umsetzung kommt der Plan im Laufe der Sommermonate. Bei der Bepflanzung und Gestaltung der Grünanlage werden die Kinder erneut mit Schaufel und Rechen tatkräftig unterstützen. Plan ist es, dass der Bereich ab Herbst bespielt werden kann.