Kindergartenoffensive: Spatenstich für zweiten Neubau

Anlässlich der Kindergartenoffensive des Landes - diese besagt, dass ab September 2024 auch Zweijährige einen Anspruch auf einen Kindergartenplatz haben - wird in der Stadtgemeinde Ternitz fleißig ausgebaut. Nach dem Spatenstich in der Dr. Karl Renner-Straße erfolgte nun ein weiterer in der Webereistraße auf einem Grundstück der Baugenossenschaft Mödling (MÖGEN).

„Mit den beiden neuen Kindergärten in der Webereistraße und in der Dr. Karl Renner-Straße kann die Stadt Ternitz ab dem kommenden Kindergartenjahr jedem zweijährigen Kind einen Kindergartenplatz garantieren“, freut sich SPÖ-Bürgermeister Rupert Dworak. Der Kindergarten selbst wird am Gelände des neuen Wohnparks entstehen, auf dem in den letzten Jahren rund 250 Wohneinheiten gebaut wurden. „Es war für uns daher naheliegend, den Kindergarten dort zu bauen, wo viele Familien mit Kleinkindern wohnen“, betont SPÖ-Vizebürgermeister Christian Samwald.

Der Kindergarten wird eine Gesamtnutzfläche von rund 700 m² haben und in ökologischer Holzbauweise von der Firma G.E.D. errichtet. Beheizt wird das Gebäude, das drei Gruppen führen wird, über Fernwärme. „Nach der Schließung der Pfarrkindergärten und der Senkung des Kindergartenalters durch das Land Niederösterreich hat die Stadt Ternitz rasch reagiert und den Bau von zwei neue Kinderbetreuungseinrichtungen mit insgesamt sieben Gruppen in Auftrag gegeben. Die Familien- und Kinderstadt Ternitz hat damit die Vereinbarkeit von Beruf und Familie vorbildlich realisiert“, so die stolze SPÖ-Kinderstadträtin Jeannine Schmid.

Neben den Stadtvertretern aus Ternitz waren beim Spatenstich auch MÖGEN-Vorstand Andreas Holzmann, G.E.D.-Geschäftsführer Dietmar Geiger, ÖVP-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, Bezirkshauptfrau Alexandra Grabner-Fritz sowie Vertreter der Partnerfirmen und Baubranche anwesend.