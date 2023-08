„Kneipp Aktiv Club“ wirbt um neue Mitglieder

Waren es vor der Pandemie noch um die 400 Mitglieder, die Club-Obfrau Maria Lechner zählte, sind es aktuell 357 Personen, die Teil des Kneipp-Vereins sind. „Und für das Jahresende habe ich bereits wieder Abmeldungen auf dem Tisch liegen“, bedauert die Obfrau.

Ausschlaggebend für den Mitgliederverlust war in ihren Augen ganz eindeutig Corona. „Damals mussten wir viele Veranstaltungen absagen. Und wenn man etwas länger nicht mehr macht, dann nimmt man es so schnell nicht mehr wieder auf“, ist Lechner überzeugt. Sie hat im Jänner 2017 die Funktion der Club-Obfrau übernommen und möchte die Mitgliederanzahl nun wieder erhöhen.

Wichtig ist ihr vor allem, dass der Kneipp-Verein nicht nur für ältere Menschen gedacht ist. „Wir haben beispielsweise auch ein Eltern-Kind-Turnen im Programm, das wird sehr gut angenommen“, freut sie sich. Beliebt sind zudem die Tanzkurse „Tanzen ab der Lebensmitte“ sowie der „Line Dance“. „Hier haben wir eine professionelle Trainerin, die die Schritte sogar auf Englisch ansagt“, rührt Lechner die Werbetrommel.

Geselliges Beisammensein ist wichtig

Generell findet es Maria Lechner schade, dass Kneipp-Vereine bei vielen Menschen nach wie vor einen „gewissen Touch haben“, wie sie sagt. „Beim Kneippen denken viele nur ans Wasser. Unser Angebot geht aber weit darüber hinaus“, betont die Obfrau. Denn neben dem Bewegungsangebot gibt es auch die verschiedensten Vorträge zum Thema Gesundheit. Im Mittelpunkt stehe jedoch das Miteinander der Menschen: „Trainieren ist schön und gut, man muss aber auch etwas für die Seele machen“, meint die Obfrau.

Deshalb unternimmt der Ternitzer Kneipp-Verein auch regelmäßig Ausflüge. „Ein Mal im Jahr machen wir auch einen gemeinsamen Urlaub, bei dem gewandert wird. Hier teilen wir uns in verschiedene Gruppen auf, damit für jeden die passende Geschwindigkeit dabei ist“, gibt Lechner einen Einblick in das Angebot. Übrigens: Man kann bei den Angeboten des Vereins auch als Nicht-Mitglied dabei sein. „Jedoch muss man dann etwas mehr bezahlen.“

Wer Interesse an einer Mitgliedschaft sowie dem Programm hat, der kann sich per Mail oder telefonisch an Obfrau Maria Lechner wenden: mary.lechner@gmail.com oder 0650/4502575. Die Homepage des Vereins ist derzeit nicht abrufbar.