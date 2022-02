Lekkerland: 40 Mitarbeiter zur Kündigung angemeldet

Mit starken wirtschaftlichen Turbulenzen hat aktuell – nicht zuletzt bedingt durch die Corona-Krise – der Fachgroßhändler Lekkerland mit Sitz in Ternitz zu kämpfen. 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Logistik und Verwaltung wurden daher beim AMS zur Kündigung angemeldet, heißt es gegenüber NÖN.at aus dem Unternehmen.

Neben der Pandemie habe auch der Wechsel der zwei größten Kunden zum Rewe-Konzern eine maßgebliche Rolle gespielt.

Geschäftsführer Emmanuel Fink. Foto: Lekkerland Handels- und Dienstleistungs GmbH

Geschäftsführer Emmanuel Fink spricht gegenüber NÖN.at von einem „schmerzhaften, aber notwendigen Schritt“, der gestern im Rahmen einer Mitarbeiterversammlung kommuniziert wurde.

„Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben es sehr gefasst aufgenommen, was mich auch sehr stolz macht. Diese Schritte sind nicht leicht, sie sind aber notwendig, um das Gesamtunternehmen wieder auf Kurs zu bringen und den Standort zu sichern“, sagt Fink.

In gutem Kontakt stehe man mit der Gewerkschaft – ein Sozialplan werde ausgearbeitet und solle Ende März stehen. „Wir hoffen auf eine gute und faire Einigung und sind diesbezüglich auch sehr zuversichtlich“, so Fink.

Deal mit Unik GmbH unter Dach und Fach

Zu Jahresbeginn wurde Lekkerland an die Firma Unik GmbH mit Sitz in Gars am Kamp (Bezirk Horn) verkauft, die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) habe bereits grünes Licht gegeben, heißt es aus dem Unternehmen. Die Integration in das Unternehmen soll im zweiten Halbjahr diesen Jahres erfolgen, der Name „Lekkerland“ soll mittelfristig nicht mehr aufscheinen.

Im Jahr 2019 war Lekkerland von der deutschen Billa-Mutter Rewe übernommen worden. Weil die Bundeswettbewerbsbehörde aber Bedenken gegen den Deal angemeldet hatte, blieb der Österreich-Ableger bei der Übernahme außen vor.

Lekkerland startete im Mai 1991 seinen Betrieb als Partner von Tankstellen- und Convenience-Shops in Österreich. Im Jahr 2020 erwirtschaftete Lekkerland Österreich einen Umsatz von rund 91,6 Millionen Euro.

