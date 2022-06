Marathonsitzung bei „italienischen Temperaturen“

Werbung

Das Ternitzer Festjahr 2023, der erste Nachtragsvoranschlag, diverse Bauprojekte sowie fünf Dringlichkeitsanträge der Opposition: Die Stadt- und Gemeinderäte erwartete am Montagabend eine umfangreiche Tagesordnung, die knapp fünf Stunden (im öffentlichen Sitzungsteil) diskutiert wurde – und das bei „italienischen Temperaturen“, wie Bürgermeister Rupert Dworak (SPÖ) zu Sitzungsbeginn die Hitze im Saal bezeichnete.

In seinem ausführlichen Bericht zu Beginn der Sitzung kam er unter anderem auf den Krieg in der Ukraine – derzeit sind 54 Ukrainer in Ternitz gemeldet, 81 Starterpakete zu je 190 Euro wurden ausgegeben – oder diverse Bauprojekte zu sprechen. So sei etwa nach der Eröffnung des Feuerwehrhauses in Rohrbach auch das Projekt bei der FF Putzmannsdorf in der Abschlussphase. Dworak rechnet mit einer planmäßigen Eröffnung im Herbst diesen Jahres. Für das zweite Septemberwochenende kündigte der Stadtchef eine Veranstaltung zu Ehren des im Jänner verstorbenen Filmemachers Karl Spiehs an.

Nur Teilerfolge für „Dringliche“

Fleißigste Rednerin auf den Oppositionsbänken war Anna Spies von der Ternitzer Bürgerliste. Sie ortete etwa zu wenig Tempo in Radfahr-Angelegenheiten und übte Kritik am großen Feuerwerk beim Peterskirtag. Mit ihren Dringlichkeitsanträgen hatte sie nur teilweise Erfolg. Jener zur Beschattung oder Begrünung des Stadtplatzes wurde sogar einstimmig angenommen. Stadtrat Peter Spicker (SPÖ) verwies auf die budgetäre Lage der letzten Jahre, die derartige Maßnahmen nicht möglich gemacht hätten, versprach aber für Herbst eine entsprechende Projektpräsentation. Mit SPÖ-Mehrheit abgelehnt wurde schließlich ihr Dringlichkeitsantrag zur „Förderung des Radverkehrs“: Stadtrat Gerhard Windbichler (SPÖ) sah „keine Dringlichkeit“, schließlich sei das alles bereits im Laufen.

Bürgermeisterpartei vermisste Vorschläge

Gemeinsam mit den NEOS-Gemeinderäten Ilhami Bozkurt und Birgit Ehold forderte Spies außerdem eine Verordnung zur Einhebung einer Spielplatz-Ausgleichsabgabe. Nach längerer Debatte verständigte man sich darauf, dass das Bauamt einen Vorschlag erarbeiten und an den entsprechenden Ausschuss liefern soll.

Kritik der Bürgermeisterpartei gab es wiederum am NEOS-„Dringlichen“, der die „Belebung und Stärkung des Ortsteiles Pottschach“ einforderte. Durch die Eröffnung der Unterführung (und der Sackgasse) seien einigen Betrieben Kunden weggefallen, so die Begründung. Vizebürgermeister Christian Samwald (SPÖ) vermisste konkrete Ideen der NEOS: „Jetzt irgendetwas zu beschließen, damit tu‘ ich mir schwer.“ Das sah auch Fraktionsobmann Peter Spicker so: „Ich habe ein Problem damit, wenn man uns einfach etwas hinschupft und sagt: Machts das!“ Gemeinsam mit den NEOS einigte man sich schließlich auf Einsetzung einer Arbeitsgruppe.

Die besten Zitate der Gemeinderatssitzung und weitere Themen im Überblick findet ihr in der Print-Ausgabe der Neunkirchner NÖN ab Mittwoch!

