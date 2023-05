Marco Mosinzer sorgte für die passende Kulinarik am Atlantik

Dass er einmal Koch werden möchte, das wusste Marco Mosinzer schon früh. Die Leidenschaft dazu wurde nämlich von seinem Vater erweckt, der sogar schon in der Kochshow „Die Küchenschlacht“ zu sehen war. „Er hat immer gerne gekocht und das hat mich ganz einfach fasziniert“, erinnert sich der 21-Jährige zurück. Seine Lehre machte er schlussendlich im Schneeberghof in Puchberg.

Im November 2022 zog es ihn dann aber auf die hohe See, konkret auf der TUI-Kreuzfahrtschiff „Mein Schiff Herz“. Für dieses Abenteuer habe er sich „ganz einfach beworben“, erzählt Mosinzer. Voraussetzungen, um an Bord gehen zu dürfen gab es einige. So musste man gesundheitlich komplett fit sein, Englisch sowie Deutsch in Wort und Schrift beherrschen sowie Erfahrung aus der Gastronomie mitbringen.

Schnell bekam der 21-Jährige die Meldung, dass er Teil der Crew sein wird. Heimweh kam während der sechs Monate, die er quer durch den Atlantik von den Kanaren über die Azoren bis hin zu Kap Verden fuhr, keine auf. „Meine Familie besuchte mich abwechselnd. Meine Mama war hier, danach mein Papa und mein Opa (ÖVP-Stadtrat Karl Pölzelbauer, Anm.) besuchte mich sogar drei Mal“, freute er sich über die Stippvisiten der Verwandtschaft.

Marco Mosinzer mit seinem Großvater, ÖVP-Stadtrat Karl Pölzelbauer vor dem Kreuzfahrtschiff. Foto: privat

Mit der Arbeit an Bord erfüllte sich Mosinzer einen großen Traum wie er selbst sagt. „Auch wenn es sehr stressig war“, gesteht er. So war er vier Monate Küchenleiter im Steak House, die zwei anderen Monate leitete er das Bistro. Während seiner Zeit an Bord hatte Mosinzer keinen einzigen freien Tag. „Wir arbeiteten in der Früh, hatten mittags drei Stunden Pause und am Abend ging es weiter“, erinnert er sich an den Alltag am Schiff zurück. Die freie Zeit, die ihm blieb, nutzte er dann aber auch immer wieder für Landgänge.

Zurück in der Heimat und auf festem Boden ist Marco Mosinzer mittlerweile im Golfressort in Föhrenau als Koch tätig. Ob es ihn wieder auf die hohe See ziehen wird? „Zum Schiff werde ich niemals nie sagen!“

Der junge Koch leitete vier Monate das Steak House und zwei Monate das Bistro an Bord. Foto: privat

