Michael Hofer ist „Österreichs sicherster Motorradfahrer 2023“

45 Bikerinnen und Biker stellten sich dem großen Finale von „Österreichs sicherster Motorradfahrer 2023“ im ÖAMTC Fahrtechnik-Zentrum in Teesdorf. Mitten unter ihnen der gebürtige Steirer und Mitarbeiter der Polizeiinspektion Ternitz, Michael Hofer. In einem Verkehrssicherheitsbewerb setzte sich der Beamte durch und gewann so den begehrten Hauptpreis: eine „Honda CB750 Hornet“ im Wert von 8.700 Euro.

Ziel des Bewerbs ist es, für Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer einen Anreiz für Fahrtechniktrainings zu schaffen. „Motorradfahrer:innen verfügen über keine Knautschzone und sind somit auf die richtige Fahrweise angewiesen, um Unfälle zu vermeiden. Fitness und Geschicklichkeit sind auf dem Motorrad besonders gefragt, daher stand im Finale die Beherrschung des eigenen Motorrads an erster Stelle“, so Georg Scheiblauer, Motorrad-Chefinstruktor der ÖAMTC Fahrtechnik.

Gratulationen zum Sieg kamen zudem vom neuen Postenkommandanten Peter Beisteiner. Denn Hofer ist nicht nur privat auf zwei Rädern unterwegs, sondern auch im Polizeidienst.