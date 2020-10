Trotz jeglicher Sicherheitsmaßnahmen blieb auch die Ternitzer Behinderten-Integration nicht vom Coronavirus verschont. Fünf Mitarbeiter und sieben Klienten wurden positiv auf das Virus getestet. Leiterin Barbara Fürtbauer-Vecchioni ist froh, diese Krise so gut überstanden zu haben.

Die Meldung, dass einer der Klienten, der allerdings zu Hause und nicht in einer der Wohngemeinschaften lebt, positiv getestet wurde, führte in der Behinderten- Integration dazu, dass ein Screening durchgeführt wurde. „Dadurch haben wir dann gesehen, wie viele tatsächlich positiv und ohne Symptome waren“, so Fürtbauer-Vecchioni. Drei der sieben positiv getesteten Klienten wurden umgehend aus ihren Wohngruppen entfernt und isolierten sich mit zwei Mitarbeitern zehn Tage lang in einer eigenen Wohneinheit. Diese zehn Tage sind seit letztem Dienstag vorbei. „Es gab in dieser Zeit keinen einzigen Streit. Die Behinderten haben sich an alle Regeln gehalten und das wirklich sehr gut und mit viel Disziplin überstanden“, freut sich die Leiterin.

zVg Die Klienten der Integrationswerkstätte haben sich während der Quarantäne künstlerisch betätigt.

Die Werkstätte der Behinderten-Integration wurde in dieser Zeit auf einen Notbetrieb umgestellt. „Jene Mitarbeiter, die negativ getestet wurden und keinen Isolationsbescheid bekamen, haben den Betrieb aufrecht erhalten“, erklärt die Leiterin der Einrichtung. Ab diesem Mittwoch läuft der Betrieb wieder normal an.