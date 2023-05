Mittelschule spendete 754 Euro für Aktion des Jugendrotkreuz

Konkret wählten sie dieses Jahr die Aktion „Happy2Euro“ des Österreichischen Jugendrotkreuz. Dieses lässt die Spenden Kindern und Jugendlichen an österreichischen Schulen sowie bedürftigen Kindern und Familien in Not zukommen. Insgesamt spendeten die Schüler 754 Euro.

