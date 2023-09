„Moschee“-Eröffnung: Einladung sorgt für Debatte

Sie trudelte per Post am Rathaus in Ternitz ein und wurde umgehend an alle Mandatare gesandt, wie es bei Schriftstücken, die an alle Stadt- und Gemeinderäte gerichtet sind, üblich ist. Die Rede ist von jener Einladung, die angeblich vom Verein Albanische Muslime Ternitz – auch als „Xhamia Nur Ternitz“ bekannt – stammen soll. In dieser wird zu einer Moschee-Eröffnung am 16. September in die Ruedlstraße 35 eingeladen. „Wir gingen unserer Pflicht nach und sendeten die Einladung an alle Mandatare weiter. Ich muss aber ehrlich gestehen, dass es mir unmöglich ist, alle Einladungen, die ich täglich erhalte, auf ihre Echtheit zu kontrollieren“, sagt Stadtchef Rupert Dworak (SPÖ).

Innerhalb der FPÖ Ternitz ließ das Schriftstück jedoch die Wogen hochgehen, die Partei reagierte umgehend mit einem Posting auf deren Facebook-Seite. In diesem bezeichnen sie SPÖ-Stadtchef Rupert Dworak als „Lügner“. Er habe damals versichert – auch gegenüber der NÖN –, dass der Verein ein Kulturzentrum errichte, jedoch keine Moschee. Als Dworak von dem Posting erfuhr, reagierte er sofort: „Ich habe umgehend Kontakt mit dem Vorstand des Vereins aufgenommen, der mir bestätigt hat, dass es sich hier um eine Fälschung handelt.“

Besonders die unteren Zeilen der scheinbar gefakten Einladung sorgten laut Dworak sowohl bei ihm als auch dem Vorstand des Vereins für Kopfschütteln. Diese lauten nämlich: „Unsere Schwestern dürfen sich nur im Frauenbereich aufhalten und müssen lange Kleider/Burka und eine Kopfbedeckung/Kopftuch tragen.“

So sieht die offizielle Einladung des Vereins aus. Foto: Verein Albanische Muslime in Ternitz

Laut dem Stadtchef wollen er selbst und auch der Verein rechtliche Schritte gegen den oder die Verfasser der falschen Einladung einleiten. Auf der Facebook-Seite des Vereins heißt es nach Bekanntwerden des offenbar gefälschten Schriftstückes: „Alle Inhalte dieser Seite, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt. Das Verändern oder Verfälschen der Inhalte dieser Seite ist untersagt und wird gemäß UrhG rechtlich verfolgt!“

„Ich vermute, dass diese Einladung aus dem rechten Eck kommt, um gegen mich und den albanischen Kulturverein Stimmung zu machen. Die Verantwortlichen der FPÖ Ternitz haben mich ja auch im letzten Gemeinderatswahlkampf als Muezzin karikieren lassen“, findet der Ternitzer Stadtchef klare Worte. Er betont zudem, dass die Menschen, die in dem Verein tätig sind, bereits in dritter oder gar vierter Generation hier seien, in österreichischen Firmen arbeiteten und teilweise erfolgreiche Geschäftsleute seien.

„Keine Info über Fake-Einladung“

Eher skeptisch steht die FPÖ Ternitz der Annahme einer gefälschten Einladung gegenüber. Man habe bis dato noch keine Informationen seitens der Stadtgemeinde dazu bekommen, auch die tatsächliche Einladung, die an SPÖ-Stadtchef Rupert Dworak erging, habe die FPÖ noch nicht erreicht. Dass das anscheinend gefälschte Schriftstück an die Stadt- und Gemeinderäte ging, ist in den Augen von FPÖ-Gemeinderat Martin Kurz ein Fehler der Stadtamtsdirektion. „Diese hat die Einladung ungeprüft weitergeleitet“, schreibt er in einem Statement.

Seitens der Stadtamtsdirektion reagiert man auf den FPÖ-Vorwurf so: „Eine inhaltliche Prüfung, ob der Stadtgemeinde übermittelte Einladungen unterschiedlichster Vereine echt und richtig sind, ist in diesem Ablauf nicht vorgesehen und erscheint auch aus heutiger Sicht nicht erforderlich“, stellt Stadtamtsdirektor Gernot Zottl klar und fügt hinzu: „Interessant empfinde ich persönlich in diesem Zusammenhang, dass offenbar darüber diskutiert wird, ob eine inhaltliche Prüfung stattfinden hätte sollen, nicht aber, wer warum auf die Idee kommt, eine derartige Fälschung anzufertigen und zu versenden.“

Die NÖN versuchte auch, den Albanischen Kulturverein schriftlich zu erreichen. Bis dato blieb die Anfrage noch unbeantwortet. Zu den Behauptungen von Stadtchef Dworak, dass die gefälschte Einladung aus der rechten Ecke komme, hat die FPÖ Ternitz auf Anfrage ebenfalls noch keine Stellung bezogen.