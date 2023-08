Neue Fahrzeuge für den Bauhof

Insgesamt drei neue, fahrbare Untersätze wurden für den Bauhof in Ternitz angeschafft. Zum einen eine Kehrmaschine der Marke Hako Citymaster 1650, die künftig für die Reinigung der Fahrrad- und Gehwege benutzt wird. Zudem kann diese aber auch für verwinkelte Plätze und kleinere Flächen genutzt werden.

Zu einem etwas teureren Ankauf zählt der Drei-Achs-Lkw mit Kran-Aufleger. Das 15.000 Kilo schwere MAN-Fahrzeug ist universell einsetzbar, wird in Ternitz aber vor allem für Baumpflegemaßnahmen, bei der Instandhaltung der Straßenbeleuchtung sowie bei allen Straßensanierungsmaßnahmen verwendet. „Der Lastkraftwagen wird darüber hinaus im Winter mit Schneeschild und Streugerät aufgerüstet und bei der Schneereinigung eingesetzt“, ergänzt der zuständige SPÖ-Stadtrat Gerhard Windbichler.

Weiters wurde ein neuer Müllwagen der Firma MAN angekauft. Das Fahrzeug ist mit einem Rotopresssystem ausgestattet und eignet sich für die Abfuhr aller Hausabfälle, sogar für den Biomüll. Der neue Müllwagen ersetzt jenes Fahrzeug, das bereits seit zwölf Jahren im Einsatz ist.

„Die Leistungsfähigkeit unseres Städtischen Bauhofes verdanken wir unseren 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die unser Straßen, Grünflächen und Infrastruktur in Stand halten. Um dies zu ermöglichen, halten wir selbstverständlich auch unseren Fuhrpark laufend am Stand der Technik“, so SPÖ-Bürgermeister Rupert Dworak.