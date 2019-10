In einer groß angelegten Bürgerbeteiligungsaktion entwickelt die Stadtgemeinde Ternitz derzeit gemeinsam mit Tourismusfachleuten ein neues Leitbild für das beliebte Naherholungsgebiet des Naturparks Sierningtal–Flatzer Wand. Dieses LEADER-geförderte Zukunftskonzept wird mit Unterstützung des Landes und der Europäischen Union erstellt, um die Besonderheiten der Naturlandschaft aufzuzeigen und die richtigen Maßnahmen für die Zukunft zu definieren.

Aus diesem Grund haben sich am Donnerstag zahlreiche Naturliebhaber zu einer ersten Ideen-Runde getroffen, um Anregungen und Entwicklungsmöglichkeiten zu definieren. „Es ist spannend, wie viele unterschiedliche Vorschläge wir schon beim ersten Meeting sammeln konnten“, freut sich SPÖ-Bürgermeister und Obmann des Vereines Naturpark Rupert Dworak, der mit dem Echo sehr zufrieden war.

Vier Gruppen zur Projektfindung

In vier Ideen-Gruppen zu den vier Säulen „Schutz“, „Erholung“, „Bildung“ und „Regionalentwicklung“ werden Maßnahmen und Projekte diskutiert, um die besondere Pflanzen- und Tierwelt noch besser zu schützen, gleichzeitig aber auch den Naturpark als Erholungsgebiet besser touristisch zu nutzen.

„Alle interessierten Mitbürger, Vereine, Institutionen, Schulen und Kindergärten, aber auch Erzeuger landwirtschaftlicher Produkte und Unternehmen sind herzlich eingeladen, uns Ihre Ideen zu übermitteln“, appelliert der Stadtchef an die Bevölkerung. Diese können ab sofort auch per Email unter naturpark@ternitz.at oder bei der öffentlichen Auftakt-Veranstaltung, die am 15. Oktober stattfindet, bekannt gegeben werden.