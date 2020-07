Wenn man möchte, kann man ab Herbst seinen ganzen Bildungsweg, von der Volksschule bis hin zur Fachhochschule, in Ternitz absolvieren. Noch in diesem Jahr startet die Stadtgemeinde die Kooperation mit der Fachhochschule Kärnten und setzt damit einen Meilenstein im Bezirk.

In einem ersten Schritt werden Facharbeiter aus den Bereichen Metallbearbeitung, Metalltechnik, Elektronik sowie Elektro- und Prozesstechnik an einem Qualifizierungslehrgang teilnehmen. Innerhalb dieser zweisemestrigen Ausbildung werden die Studenten in den Fächern Deutsch, Englisch, Mathematik und Physik auf Hochschulreife gebracht. „Es freut mich außerordentlich, dass die Professoren unseres Bundesoberstufen-Realgymnasiums unsere Kooperation mit der FH Kärnten unterstützen und ab Herbst dieses Jahres den Qualifizierungslehrgang durchführen werden“, so SPÖ-Bürgermeister Rupert Dworak, der die treibende Kraft hinter dem Projekt war.

Mit der abgeschlossenen Ausbildung können die Studenten entweder im eigenen Betrieb bleiben oder auch eine weiterführende Ausbildung starten. Zudem erwerben sie mit dem Lehrgang die Studienbefähigung für alle Engineering- und IT-Studiengänge der FH Kärnten. Kooperiert wird bei diesem Projekt mit etlichen Firmen aus der Region: Schoeller Bleckmann Edelstahlrohr und Oilfield, Firma Hamburger und Huyck Wangner.

Im ersten Schuljahr übernimmt die Stadt Ternitz die Kosten der Ausbildung.