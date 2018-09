Dass Bildung ein sehr hitziges Thema sein kann, beweist die aktuelle Debatte rund um eine Fachhochschule im Bezirk. Nachdem Ternitz‘ Bürgermeister Rupert Dworak sowie Landtagsabgeordneter Christian Samwald (beide SPÖ) an ihrer Idee, eine FH im Schwarzatal zu installieren festhalten, meldete sich jetzt die ÖVP-Neunkirchen zu Wort.

In einer Aussendung beharrt Stadtrat Peter Teix darauf, schon vor Jahren diesen Vorschlag in die Runde gebracht zu haben. „Ich bin nicht verwundert, dass auch Ternitz meine Idee aufgegriffen hat“, meint Teix.

Dworak hätte aber bereits vor 13 Jahren – und das beweisbar – diese Idee diskutiert. „Am Ende zählt für mich das Ergebnis. Wenn die Stadt Neunkirchen in der Lage ist, diese Herausforderung nicht nur medial anzukündigen, sondern vor allem finanziell zu stemmen, soll es mir recht sein“, will er die beste Lösung für den gesamten Bezirk. Dworak möchte zudem bis Jahresende ein klares Umsetzungskonzept präsentieren, denn „mein Zugang zu meiner Arbeit war immer, mich mit den Besten zu messen“, so der Ternitzer Stadtchef.

Ganz vertraut Dworak aber nicht auf die Pläne des Neunkirchner Finanzstadtrates, denn: „Herr Teix hat mir bereits 2010 ausrichten lassen, er wird es mir und Stadtrat Peter Spicker zeigen, wie man ein Budget saniert und aufstellt. Nach den acht Jahren, in denen die Finanzen in seiner Hand und der ÖVP Neunkirchen liegen, kann er leider nichts aufweisen!“

„Ich bin nicht verwundert, dass auch Ternitz meine Idee aufgegriffen hat!“Peter Teix, ÖVP-Finanzstadtrat

Teix selbst hat laut eigenen Aussagen bereits ein fix fertiges Konzept erstellt. Dieses möchte er auch SPÖ-Bundesrätin Andrea Kahofer demnächst vorlegen. „Er hat mich vor Kurzem darauf angesprochen. Ich werde mir das Konzept natürlich genau anschauen und wenn es für Neunkirchen sinnvoll ist, sicher nicht verhindern“, so die Bundes- und Stadträtin. Daran, dass Teix die Idee bereits vor Jahren diskutiert hätte, kann sie sich aber nicht erinnern: „Ich habe nur gemerkt, dass er in diese Richtung tendiert!“

Kahofer möchte in dieser Causa aber auch die Ternitzer Ideen nicht außen vor lassen. „Wenn ich von beiden Seiten konkrete Konzepte habe, dann kann man sich durchaus zusammensetzen und darüber reden“, will Kahofer auch einen möglichen Kompromiss beider Ideen nicht ausschließen.