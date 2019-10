Auf der Waldstraßen-Kreuzung Talgasse kam es zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Der Aufprall war dabei so heftig, dass sich ein Pkw überschlug, in den Straßengraben geschleudert wurde und am Dach zum Liegen kam. Die beiden Fahrzeuginsassen konnten bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte das Fahrzeug selbst verlassen.

Gerhard Zwinz

Eine Person musste mit dem Rettungswagen in das Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht werden. Die Feuerwehren Ternitz-Raglitz und Ternitz-Flatz wurden zur Fahrzeugbergung gerufen.

Mit einer Seilwinde musste der am Dach liegende Pkw auf die Fahrbahn gezogen werden. Im Anschluss wurde das Unfallwrack auf die Abschleppachse verladen und von der Unfallstelle verbracht.