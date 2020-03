Eine neue Ära bricht für die Junge Volkspartei (JVP) in Ternitz an. Nachdem diese vor rund zwei Jahren von der Polit-Nachwuchshoffnung Lukas Kurz ins Leben gerufen wurde, zieht dieser sich nun in den Hintergrund zurück. An seiner Stelle steht jetzt die Raglitzerin Yvonne Eichberger.

Eine kleine Umorientierung findet gerade im Leben von Lukas Kurz statt. Bereits bei den Gemeinderatswahlen im Jänner ließ er sich weiter nach hinten, auf eine unwählbare Stelle, reihen. Jetzt folgt der nächste Schritt: Er gibt den Obmann bei der JVP ab. „Es geht sich zeitlich einfach nicht mehr aus. Ich bin jetzt Obmann-Stellvertreter in der Jungen Wirtschaft“, so Kurz zur NÖN. Er bleibt aber weiterhin Teil der ÖVP und der JVP.

Zur Nachfolgerin wurde die 23-jährige Yvonne Eichberger gekürt. Sie ist zwar erst seit September 2019 Teil der ÖVP und der JVP, war aber die Wunschkandidatin von Kurz. „Es gab schon nach der Gemeinderatswahl Gespräche und ich habe mir das auch gut überlegt“, so die Neo-Obfrau. Dass ihr das Amt angeboten wurde, hätte sie überrascht, denn „man hat dann schon viel Verantwortung“, so Eichberger. Sie möchte in ihrer neuen Position vor allem eines erreichen: Dass sich Jugendliche wieder für die Politik interessieren. „Das wollen wir dann mit verschiedenen Events versuchen“, meint sie.