Von Montag bis Freitag geht es in der Straße des 12. Februars rund. An die 1.000 Schüler gehen in der Neuen Mittelschule, dem Polytechnikum sowie dem Oberstufengymnasium ein und aus. Für die ÖVP Ternitz stellt genau das ein so großes Verkehrsproblem dar, dass sie gerne mit einer Geschwindigkeitsverminderung lösen würde.

Vier Wochen lang stand ein Schülerlotse beim neu errichteten Schulcampus in Ternitz. Seine Aufgabe war es, die Kinder sicher von der einen Straßenseite auf die andere zu bringen – was sich meist aber als Herkulesaufgabe herausstellte. Einerseits gehen die Kinder und Jugendlichen meist über die Straße ohne vorher zu schauen, ob Fahrzeuge kommen, andererseits sind es die Lenker, die auch einfach über den Zebrastreifen fahren, obwohl gerade Kinder die Straßenseite wechseln wollen. „Es wäre sicher sinnvoll, in diesem Bereich eine 30er-Zone zu machen. Die Schüler laufen teilweise einfach über die Straße, ohne zu schauen und die Lenker sind viel zu schnell dran!“, so ÖVP-Stadtrat Karl Pölzelbauer.

Die Gemeinde selbst hat diesbezüglich bereits reagiert. „Die Straße des 12. Februars ist eine Landesstraße. Aufgrund der Anrainerbeschwerden haben wir um eine Verkehrsverhandlung gebeten, da Maßnahmen nicht in unserem Kompetenzbereich liegen“, so SPÖ-Stadtchef Rupert Dworak.