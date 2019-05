Dass sich die Bestattungskultur in den letzten Jahren gewandelt hat, davon kann die Stadtgemeinde Ternitz momentan ein Lied singen. Bereits im Vorjahr machte eine Firma mit der sogenannten Naturbestattung in einem Waldteil in Mahrersdorf auf sich aufmerksam. Dieser „Friedhof“ wurde mittlerweile aber wieder geschlossen. Die ÖVP Ternitz fordert aber dennoch auf, sich auf die neue Bestattungskultur einzustellen und ein Konzept für den Städtischen Friedhof zu entwickeln.

Es war schon fast ein „Skandal“, als im vergangenen Jahr bekannt wurde, dass in einem Waldstück in Mahrersdorf eine Naturbestattungsanlage errichtet wurde. Dabei werden verrottbare Urnen im Wald begraben. Eine eigene, klar sichtbare Grabstelle gibt es dabei nicht. In Mahrersdorf selbst hatte das Projekt Gegner, aber auch Befürworter. Geschlossen wurde die Naturbestattungsanlage aber dennoch, da nicht klar war, wie die ganze Situation rechtlich zu betrachten ist.

„Es muss alles rechtlich geprüft werden, bevor wir ein Konzept erstellen lassen!“ Erwin Scherz, FPÖ-Stadtrat

Ganz vom Tisch ist das Thema aber bis heute nicht. Vor allem die Ternitzer Volkspartei setzt sich dafür ein, ein Konzept einer solcher Naturbestattungsanlage entwickeln zu lassen. „Nur nicht in irgendeinem Waldstück, sondern auf Fläche des Städtischen Friedhofes. In Ternitz würde es dafür sogar eine Möglichkeit geben“, so Stadtrat Karl Pölzelbauer und Gemeinderat Franz Fidler.

Der zuständige FPÖ-Stadtrat Erwin Scherz wehrt sich nicht gegen eine solche Anlage, aber: „Es muss alles rechtlich geprüft werden, bevor wir ein Konzept erstellen!“ Wie lange diese Überprüfung noch dauern wird, das konnte der Stadtrat nicht sagen.

Laut SPÖ-Stadtchef Rupert Dworak soll noch in diesem Jahr ein neues Konzept für den Ternitzer Stadtfriedhof erstellt werden. Momentan stehe jedoch der Neubau einer Aufbahrungshalle im Mittelpunkt. Die Pläne dafür werden noch im Herbst von SPÖ-Vizebürgermeister Samwald vorgestellt. „Wir haben schon in der Gemeinderatssitzung (diese fand am 25. März statt, Anm. d. Red.) erwähnt, dass wir das Thema der Naturbestattung besprechen werden“, betont der Stadtchef. Davor müsse es laut ihm aber eine Diskussion über die mögliche Planung und die zu setzenden Maßnahmen geben.