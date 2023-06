Phönix Ostarrichi: Seit 30 Jahren im Einsatz für Arbeitslose

Vor 30 Jahren setzte sich der Verein Phönix Ostarrichi in Ternitz ein Ziel: Der sozialökonomische Betrieb möchte Langzeitarbeitslosen den Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt ermöglichen. Im Rahmen eines Festaktes wurde das langjährige Bestehen gebührend gefeiert.

Der Grundstein für Phönix Ostarrichi wurde im Jahr 1993 gelegt. Durch sozial denkende Visionäre wie etwa Walter Scheed, wurde die Beschäftigungsinitiative ins Lebens gerufen. Schon damals machte man es sich zur Aufgabe, jenen unter die Arme zu greifen und eine Perspektive zu bieten, die schon lange Zeit auf der Suche nach einem Arbeitsplatz waren. Denn Langzeitarbeitslosigkeit bedeutet nicht nur finanzielle Einbußen hinnehmen zu müssen, auch die psychische Belastung ist eine große.

Durch Ehrenpräsident Ernst Fuchs sowie dem derzeitigen Präsident Christian Fuchs wurde die Institution bis heute erfolgreich fortgeführt. So konnten in den letzten Jahren zahlreiche Personen wieder in den Arbeitsmarkt eingeführt werden. Vor allem in den letzten Jahren sei der Verein, auch bedingt durch die schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, noch wichtiger für Langzeitarbeitslose geworden.

Angebotspalette über Jahrzehnte stark gewachsen

Die Angebotspalette an Beschäftigungs- und Qualifizierungsmaßnahmen ist über die Jahrzehnte immer vielfältiger geworden. Zudem setzte man Schwerpunkte für Personen über 50, Jugendliche als auch junge Erwachsene. „Sozial benachteiligte, arbeitslose Menschen in den Arbeitsmarkt zu integrieren ist wichtiger denn je und wird auch in Zukunft Institutionen wie Phönix Ostarrichi benötigen um den Menschen Perspektiven für ihr Leben zu geben. Alles Gute dem Verein für Arbeits- und Beschäftigungsinitiativen zum stolzen Jubiläum“, gab es Glückwünsche von Ternitz' SPÖ-Bürgermeister Rupert Dworak.

Vereinspräsident Christian Fuchs durfte neben dem Hausherrn auch viele weitere Ehrengäste beim Festakt begrüßen. So waren die drei Landtagsabgeordneten des Bezirks - Hermann Hauer (ÖVP), Christian Samwald (SPÖ) und Jürgen Handler (FPÖ) -, viele Mandatare aus dem Bezirk und Vertreter der Bezirkshauptmannschaft vor Ort.