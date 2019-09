Auf den ersten Blick sieht das Polytechnikum noch aus wie eine einzige Baustelle – ab dieser Woche werden hier aber wieder 120 Jugendliche unterrichtet.

Archiv SPÖ-Stadträtin Andrea Reisenbauer.

Das Gerücht, dass die Baustelle bis Schulbeginn nicht fertig wird, das wurde in den letzten Wochen immer lauter. SPÖ-Schulstadträtin Andrea Reisenbauer kann aber beruhigen: „Alles wird rechtzeitig fertig!“ Auch wenn sie sich selbst beim Betreten der Baustelle in der Vorwoche etwas erschrocken habe.

„Ich hab mir nur gedacht ‚Um Gottes Willen!‘. Ich habe dann aber sofort Kontakt mit den Architekten aufgenommen und gefragt, ob alles fertig wird. Sie haben mich dann beruhigt und gemeint, dass sich alles locker ausgeht“, so die Stadträtin.

Umbau kostet Schulgemeinde 5,2 Millionen Euro

Bereits im Vorjahr wurde beschlossen, dass das Polytechnikum in Ternitz aufgestockt werden soll. Da im ersten Stock aber noch gearbeitet wird, findet der Unterricht – zumindest die ersten Monate über – ausschließlich im Erdgeschoss statt. „Es ist geplant, dass die Jugendlichen dann zu Weihnachten oder in den Semesterferien in den ersten Stock raufziehen, wo sich dann auch regulär alle Klassenräume befinden“, erklärt Reisenbauer die Vorgehensweise.

Danach wird das Erdgeschoß fertig saniert. „In den ersten Monaten stehen uns zudem noch zwei ‚Klassenräume‘ im Turnsaal zur Verfügung, damit wir auch Ausweichmöglichkeiten haben, falls der Platz mal zu eng werden sollte“, so die Stadträtin.

Der Umbau selbst kostet der Schulgemeinde übrigens 5,2 Millionen Euro.