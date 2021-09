Dieses Jahr ist für den 1. Pottschacher Musikverein ein ganz besonderes. Nicht nur, dass man das diesjährige Bezirksmusikfest (siehe Infobox) ausrichten darf, Obmann Karl Ungerböck und seine Musiker feiern noch dazu das 170-jährige Bestehen ihres Vereins.

Mit Mathias Schober begann im Jahr 1851 die Geschichte des 1. Pottschacher Musikvereins – einem der ältesten Musikvereine in ganz Österreich. Ihren Gründer haben die Musikanten bis heute nicht vergessen – was man vor allem an der Uniform sieht. „Diese ist eine Anlehnung an das Hessenregiment, bei dem unser Gründer tätig war“, erklärt Vereinsobmann Karl Ungerböck den Hintergrund. Die heutige Uniform wurde übrigens von der Künstlerlegende Robert Hammerstiel entworfen und vom Pottschacher Schneidermeister Augustin Stranz geschneidert.

Jugendarbeit als wichtiger Bestandteil

Ein weiterer Meilenstein wurde im Jahr 1968 gelegt. Damals begann der Verein unter Kapellmeister Johann Kampichler mit der Jugendarbeit, die bis heute besteht. Partner war dabei von Beginn an die Musikschule Pottschach, die ihr Angebot mit Blasmusikunterricht erweiterte.

Die Geschichte des Vereins ist aber nicht nur rund um die Uniform oder die Jugendarbeit eine besondere. Auch das Haus, in dem der Musikverein beheimatet ist, hat eine interessante Geschichte. Damals war hier ein Choleraspital beheimatet, das von den Musikern in 3.500 freiwilligen Arbeitsstunden zu einem Musikerheim umgebaut wurde. Da der Verein mit der Zeit immer größer wurde, musste ausgebaut werden. Nach zweijähriger Bauzeit wurde das umgebaute Heim 2008 bezogen.

Mit den Jahren feierte der Verein große Erfolge: Unter anderem den Ehrenpreis in Gold für Konzertbewertung sowie den Goldenen Ehrenpreis des Landes konnte man holen.