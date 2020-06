Dass die „Billa“-Filiale in Alt-Pottschach geschlossen hat, liegt der Ternizer Bürgerliste im Magen. Sie möchte mit einer neuen Initiative die Versorgung in Pottschach mit Grundnahrungsmittel absichern.

„Die ,Billa‘-Filiale neben der Volksschule ist geschlossen und es sieht nicht so aus, als ob sich dort in nächster Zeit wieder ein Geschäft einmieten wird – leider!“, so Gemeinderätin Anna Spies, die Spitze der Bürgerliste. Sie und ihr Team haben sich deshalb an die Bäckerei Schlief gewandt, die die Pottschacher nun mit Grundnahrungsmitteln versorgen soll. „Wir haben vereinbart, dass das ‚Rollende Körberl‘ von Montag bis Freitag, 10.55 bis 11.15 Uhr, in der Siedlung 3 stehen wird. Wir hoffen, dass die Anwohner dort das Angebot annehmen und wir ihnen damit helfen“, so Spies.

SPÖ-Stadtchef Rupert Dworak begrüßt die Initiative grundsätzlich, allerdings „haben die Alt-Pottschacher zum neuen ,Billa‘-Markt beim Bahnhof Pottschach gleich weit wie zum alten Markt in der Franz-Samwald-Straße. Durch das von der Gemeinde mitfinanzierte City-Taxi ist das Einkaufen in Ternitz auch für nicht mobile Menschen leichter“, so Dworak.

Zur leerstehenden „Billa“-Filiale neben der Volksschule Pottschach meint er: „Wir helfen Rewe bei der Suche nach einer geeigneten Nachnutzung!“