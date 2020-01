Die FF Ternitz-Pottschach musste am vergangenen Freitag innerhalb weniger Stunden zweimal ausrücken.

Um kurz vor 16 Uhr heulten am Freitagnachmittag (03.01.2020) das zweite Mal die Sirenen für die Feuerwehr in Ternitz Pottschach, aber auch für die Feuerwehren Ternitz-St. Johann Ternitz-Rohrbach Ternitz-Putzmannsdorf und Schoeller-Bleckmann.

Grund war ein Brand in der Pottschacherstraße. In einer Wohnung ist in der Küche ein Brand ausgebrochen, die Ursache ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Der erste Atemschutztrupp konnte den Brand rasch löschen und schlimmeres verhindern.

Im Einsatz standen 5 Feuerwehren mit 13 Fahrzeugen und 60 Mitgliedern.

Zweiter Einsatz an diesem Tag für Florianis



Bereits gegen 11 Uhr musste die Feuerwehr Ternitz Pottschach zu einer Ölspur im Einsatzbereich ausrücken. Die Schadstoffspur zog sich vom Bahnhof Pottschach bis zur Altstraße. Mittels Ölbindemittel wurde die Ölspur gebunden und der Straßenerhalter darüber in Kenntnis gesetzt und nachgefordert.